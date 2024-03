Caos Salernitana, squadra in ritiro e Liverani rischia già l'esonero!

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Salernitana virtualmente in serie B. La sconfitta di ieri a Cagliari non lascia più spazio alla speranza: a 10 giornate dalla fine e con un calendario tremendo, i granata hanno 10 punti di distacco dalla zona salvezza (e oggi il divario potrebbe aumentare se vincesse il Verona), il peggior attacco, la peggior difesa, il peggior rendimento esterno e il minor numero di vittorie. Appena 2. Ne occorrerebbero 6 su 10 per riaccendere la fiammella della speranza: impresa obiettivamente impossibile. Si è detto, a giusta ragione, che il mercato estivo sia stato sbagliato: effettivamente nessuno dei volti nuovi ha dato un contributo importante e, svanito l'effetto Sousa, sono emersi i limiti anche della famosa ossatura. Con Sabatini, però, le cose sono andate ancora peggio. Nessuna risoluzione del caso Dia, Inzaghi bocciato in modo ingeneroso in conferenza stampa, primi acquisti arrivati a gennaio inoltrato e dopo 4 gare ufficiali, 700mila euro di stipendio per gente ferma da mesi e non più giovanissima. Senza dimenticare il mancato arrivo di esterno sinistro, regista e bomber e la ciliegina sulla torta Liverani, allenatore in grossa difficoltà e che oggi attende comunicazioni sul suo futuro.

L'orientamento sembra quello di proseguire fino alla fine, visto che ora non avrebbe senso prendere un quarto tecnico o richiamare Inzaghi dopo il botta e risposta con il DG. Occhio però alla soluzione interna, con Colantuono o Fusco che eventualmente potrebbero traghettare la squadra fino a fine maggio. Anche Sabatini è in bilico, persone molto vicine a Iervolino non sono affatto soddisfatte e ricordano che il famoso bilancio in negativo è frutto anche di 3-4 operazioni di mercato tecnicamente infruttuose, ma economicamente assai onerose. Fazio, il più pagato della rosa, è un emblema. Intanto da domani la squadra sarà in ritiro e sabato arriva il Lecce.

I tifosi prenderanno una posizione? Ieri i 180 supporters presenti a Cagliari hanno voltato le spalle ai calciatori quando si sono recati sotto il settore ospiti, alcuni club organizzati invocano le dimissioni di Liverani e una conferenza stampa pubblica nella quale il club faccia chiarezza su prospettive future, progetti di risalita, investimenti e potenziali cessioni. E anche sabato dovrebbe prevalere questa linea: nessuna contestazione, quanto ulteriore richiesta di un confronto pubblico. Perchè l'unico vantaggio di questa situazione sportivamente parlando drammatica è poter programmare in largo anticipo. E, con trasparenza e programmi seri e ambiziosi, Salerno tornerebbe subito a scaldarsi al netto della cocente delusione per un sogno infrantosi dopo appena tre anni.