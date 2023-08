Caos Samardzic, è rientrato ad Udine: l'Inter può perderlo a visite mediche già fatte

Dopo qualche timido segnale di ottimismo nelle ultime ore, il centrocampista come riportato da Sky Sport ha fatto ritorno a Udine.

Arrivano nuovi sviluppi in merito alla turbolenta trattativa tra l'Inter e Lazar Samardzic. Dopo qualche timido segnale di ottimismo nelle ultime ore, il centrocampista come riportato da Sky Sport ha fatto ritorno a Udine. Il giocatore serbo si è preso qualche giorno di tempo per capire se accettare o meno le condizioni offerte dal club nerazzurro, preso atto del fatto che l'Inter non intende alzare la proposta per cui era già stato trovato l'accordo.

Parallelamente procede anche la trattativa per Giovanni Fabbian all'Udinese. I due affari adesso sono slegati, dunque il club friulano dovrà decidere se procedere ugualmente con il tesseramento del centrocampista classe 2003 dall'Inter.