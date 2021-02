Capello a Sky: "Non avrei mandato Ibra a Sanremo, è pagato dal Milan e deve rispettare club"

Fabio Capello critica la scelta di Ibrahimovic di partecipare a Sanremo. Queste le sue parole a Sky: “Avessi deciso io, non lo avrei mandato a Sanremo. Ibra è pagato dal Milan e devi avere rispetto per chi ti paga. Non si può fare il pendolare tra Milanello e Sanremo. Con tutto il rispetto, penso che il Milan avrebbe dovuto impedire la sua partecipazione. Ma lui ha voluto esserci”