Capello critica Conte: "Serve rispetto ed educazione per chi fa le domande!"

Incredibile, ma vero: Conte si è lamentato con il salotto Sky per le domande che ha ricevuto, alla fine è andato via senza rispondere ad alcuni interrogativi e ad un'altra domanda ha risposto in modo sgarbato alla conduttrice Anna Billò. Fabio Capello in studio ha poi replicato: "Poche spiegazioni. Bisognerebbe spiegare, facile quando si vince arrivare col sorriso. Serve rispetto per chi fa le domande, si dovrebbe rispondere, con educazione, non solo quando vinci".