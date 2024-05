Caprile: "A Empoli ho iniziato male, ma ho continuato a lavorare. C'è un personaggio a cui mi ispiro..."

Elia Caprile, portiere dell'Empoli in prestito dal Napoli, si racconta nel corso di un'intervista con i canali ufficiali di Lega Serie A

Elia Caprile, portiere dell'Empoli in prestito dal Napoli, si racconta nel corso di un'intervista con i canali ufficiali di Lega Serie A: "Nel mio tempo libero, quando non c'è il calcio, suono il pianoforte. La musica è una fonte di ispirazione e tranquillità: il piano con il movimento delle dita ti fa coordinare le mani. Sei così concentrato sull'ascoltare il suono e le note che tutto il resto rimane fuori. Lo faccio per me stesso, è una cosa che mi accomuna a mia nonna, non l'ho mai conosciuta perché è mancata prima che nascessi ma mi ha sempre detto che suonava. E quando ho voluto iniziare lei ha detto che la nonna ci ha messo lo zampino. Spero che un po' mi ascolti".

Come si trova all'Empoli?

"L'esperienza è stata particolare, cominciata male. L'errore col Verona costato una sconfitta, l'infortunio... Iniziato tutto in salita, ma non mi sono fatto prendere dallo sconforto. Ho continuato a lavorare, credo di aver sfruttato bene l'occasione. Speriamo di fare il miracolo salvezza e coronare questo sogno".

C'è qualcuno cui si ispira?

"Mi sono appassionato un sacco a Dragonball e il mio personaggio preferito è Goku: in lui ho sempre visto l'atleta. Fateci caso, prima di ogni scontro importante si prepara mentalmente e fisicamente, lo stesso percorso che fa un atleta".

L'ombra di Vicario pesa?

"Lui è un fenomeno, l'eredità non è stata un peso ma una spinta per lavorare e diventare come lui. Oggi non sono come lui... Su questo campo ha fatto cose da fenomeno".

Nicola vi ha cambiati? Come?

"Ci ha dato tantissimo sia sul campo che a livello umano, nel gruppo. Ha portato da subito tranquillità, dicendo che noi ci salveremo e se lo faremo, sarà all'ultima giornata. Non ci ha mai messo pressione per fare risultati sempre, poi certo, ci sono partite più importanti di altre ma ha creduto in noi".