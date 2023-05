Capuano: "La Juve meritava un solo processo e non più filoni"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista: "La vicenda Juventus va analizzata dai dati. Abbiamo vissuto due processi, uno dei quali chiuso con patteggiamento. Quello delle plusvalenze non vede coinvolta solo la Juventus, che però meritava un unico processo e non di più filoni. E' corretto dire che la vicenda giudiziaria della Juve non si chiude con questa multa: si chiude con 10 punti di penalizzazione, con la sanzione del patteggiamento, l'azzeramento dei vertici societari, l'esclusione dalle coppe europee che avrà un danno economico per oltre 70 milioni di euro. E' una sanzione adeguata, se consideriamo quello che abbiamo letto, per quanto molti si attendevano radiazione o Serie B. Di certo si arriverà ad un completamento di questi filoni con quanto le altre procure lavoreranno e che non potranno vedere coinvolti solo la Juventus. Le parole di Gravina? E' stato molto coraggioso, ha tenuto la barra dritta quando riceveva diverse pressioni nel periodo dei bandi dei diritti TV. Dobbiamo ricordarci che la Procura Federale è il braccio giuridico della FIGC, che ha punito già duramente la Juventus. Gravina c'ha messo la faccia nello spiegare tutto, è stato coraggioso.

Addio Spalletti? Mi lascia un senso di incompiutezza, ma evidentemente c'erano problemi insormontabili tra lui e De Laurentiis. Anzi è un miracolo magari che questa stagione non ne abbia risentito. Chi vince, lascia: lo abbiamo già visto negli scorsi anni".