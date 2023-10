Caputo-gol ma in fuorigioco: a reti bianche il primo tempo di Empoli-Udinese

Si è chiusa la prima frazione di gara al "Castellani" fra Empoli e Udinese con le due formazioni ferme sullo 0-0.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è chiusa la prima frazione di gara al "Castellani" fra Empoli e Udinese con le due formazioni ferme sullo 0-0. La prima occasione è al decimo minuto quando Samardzic fa girare Grassi e poi si incunea fra tre avversari calciando in diagonale ma il pallone viene deviato sul fondo. 120 secondi più tardi ancora il centrocampista bianconero, su cross perfetto di Pereyra dalla sinistra, stacca di testa e mette di un soffio sul fondo. La risposta dei padroni di casa arriva con un recupero sulla trequarti di Cacace che serve in orizzontale Marin, la sua conclusione è insidiosa ma Silvestri si supera e devia in corner. Al 25’ grande aggancio di Thauvin che serve in area Samardzic, il centrocampista cerca la conclusione ma il pallone termina altissimo sopra la traversa. L’Udinese attacca a testa bassa e sempre con il suo centrocampista sfiora il gol in seguito ad un’uscita non perfetta di Berisha ma ancora una volta la sfera si perde sul fondo.

Alla mezz’ora Cancellieri accelera per vie centrali ma poi pecca di egoismo calciando in porta invece che servire Caputo e il pallone termina in curva. A dieci minuti dal riposo, ancora Cancellieri imposta all’interno dell’area e scarica all’indietro su Baldanzi ma la sua conclusione viene respinta dal riflesso di Silvestri. Al 39’ Baldanzi pesca in area Caputo che di prima intenzione calcia alle spalle di Caputo ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare della punta dell’Empoli. Sulla giocata del trequartista azzurro c’è la deviazione di Bijol ma il tocco del difensore bianconero viene considerata una deviazione e non una giocata. Nel recupero c'è tempo ancora per un'occasione per la squadra di Andreazzoli con Cancellieri che pesca Caputo ma il suo colpo di testa termina a lato.