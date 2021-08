Caputo si divora un gol: finisce 0-0 tra Sassuolo e Sampdoria

Termina in parità (0-0) la sfida del Mapei tra Sassuolo e Sampdoria. Squadre più contratte nella ripresa, dopo un primo tempo in cui avevano speso tanto, costruendo diverse occasioni da gol. I neroverdi restano imbattuti in questo campionato e salgono a quota quattro in classifica, la squadra di D'Aversa raccoglie invece il primo punto della sua stagione. L'avvio di ripresa della Sampdoria è vibrante: quasi d'assalto, gli uomini di D'Aversa, che s'arrabbia per l'erroraccio di Damsgaard, che calcia male dopo una gentile concessione di Boga. Da un regalo all'altro, perché poco dopo Colley offre un confetto a Caputo: l'ex Empoli cerca un pallonetto abbastanza incomprensibile, solo davanti ad Audero, e manda la sfera oltre il montante. È il secondo errore grave della sua serata, bilancio inconsueto per un killer d'area come lui: di lì a poco Dionisi si gioca la carta Defrel, che rileva proprio il nove degli emiliani.