Carnevali: "Marotta sarebbe perfetto come presidente della Figc"

Lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A per Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Il dirigente neroverde, tra i vari temi, parla anche del rapporto con Giuseppe Marotta: "Tornare a lavorare con Marotta? Sarebbe fantastico lavorare insieme, può darsi, dipende da cosa farà lui in futuro. Mi piacerebbe, da lui c'è sempre da imparare. Marotta Presidente della FIGC? È un grande manager e un grande politico, potrebbe essere un ruolo perfetto per lui perché conosce le problematiche del nostro mondo. Lui ha tutte le capacità per ricoprire qualsiasi ruolo".