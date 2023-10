Carta Ronaldo, nessun accordo con la Juventus sui 19,5mln pendenti: la situazione

Entro trenta giorni, comunque, arriverà il verdetto dei tre arbitri presenti alla seduta assieme agli avvocati di CR7 e quelli della Vecchia Signora.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri, come noto, si è tenuta l'udienza al Collegio arbitrale della FIGC in merito alla richiesta dell'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo di vedersi versati 19,5 milioni di euro ancora pendenti e risalenti alla cosiddetta "manovra stipendi" messa in atto dalla Juventus durante la stagione sportiva 2020/2021.

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene fatto il punto sull'arbitrato, dal quale ancora sono emerse posizioni piuttosto distanti tra le parti e al termine del quale non è emerso alcun accordo. Entro trenta giorni, comunque, arriverà il verdetto dei tre arbitri presenti alla seduta assieme agli avvocati di CR7 e quelli della Vecchia Signora.