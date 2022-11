Caso Curva Nord, pugno duro della Questura: no a bandiere e striscioni per Inter-Bologna

La decisione, si legge su corriere.it, arriva di concerto tra il questore Giuseppe Petronzi e il prefetto Renato Saccone.

Dopo i 4 Daspo emanati nelle scorse ore per i fatti di San Siro successivi all'omicidio di Vittorio Boiocchi e la svuotamento della Curva da parte della tifoseria organizzata nerazzurra, la Questura di Milano adotta la linea dura e impone lo stop del tifo in Curva Nord per la prossima partita casalinga dell'Inter contro il Bologna in programma mercoledì alle 20.45. La decisione, si legge su corriere.it, arriva di concerto tra il questore Giuseppe Petronzi e il prefetto Renato Saccone e prevede il divieto di accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella Curva Nord.