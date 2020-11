Caso Diawara: rinviata l'udienza, accettata la richiesta della Roma

La Roma chiede e ottiene il rinvio dell'udienza relativa al 'caso Diawara', ossia l'errore di trascrizione che causò per i giallorossi la sconfitta a tavolino nella prima sfida di campionato contro l'Hellas Verona. Il guineano non era stato inserito correttamente nella lista over della squadra, causando così la sconfitta a tavolino. Il ricorso effettuato dal club giallorosso sarebbe dovuto essere discusso oggi, ma per motivi tecnici la Roma ha chiesto e ottenuto dalla Corte Federale il rinvio al prossimo lunedì.