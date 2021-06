Caso Eriksen, assicurazioni e possibile risoluzione: gli scenari per l'Inter

Christian Eriksen è stato operato ieri con l'inserimento di un defibrillatore cardiaco che pone a serio rischio la carriera del giocatore, o comunque davanti a un bivio decisivo: sarà un impianto momentaneo o permanente? Nel primo caso, l'evoluzione è tutta da scrivere. Nel secondo invece, il giocatore non potrebbe più giocare in Italia viste le regole in proposito.

Incontro all'Inter, vengono le assicurazioni stipulate sia personalmente con il giocatore che quelle che riguardano la Fifa e le Nazionali, coperture a beneficio del club di appartenenza. Se il giocatore tornerà a giocare, il periodo di insiponibilità, breve o lungo che sia, verrebbe coperto dall'assicurazione della Fifa che rimborsa il salario del giocatore.

Nel caso in cui il giocatore invece dovesse smettere, grazie all'accordo collettivo stipulato tra AIC e Federazione, il club potrebbe anche chiedere la risoluzione del contratto. Un'eventualità che rappresenterebbe comunque un danno per l'Inter, visto il valore assoluto del danese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.