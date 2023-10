Caso Fagioli, Giuntoli assicura: "La Juve ha subito avvisato la Procura"

Cristiano Giuntoli e il caso scommesse che vede coinvolto anche il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli.

Cristiano Giuntoli e il caso scommesse che vede coinvolto anche il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Il direttore sportivo bianconero ne ha parlato quest'oggi nel corso del 'Festival di Trento' organizzato dalla 'Gazzetta dello Sport': "Questo momento lo stiamo vivendo con grande dispiacere. Mi spiace per Fagioli, noi abbiamo da subito avvisato la Procura Federale. Gli siamo vicini, il nostro compito sarà quello di punirlo ma anche di stargli vicino. Ci vuole grande responsabilità per il futuro e dobbiamo rieducare il sistema”.

Giuntoli ha poi parlato anche della stretta attualità e s'è proiettato alla prossima sfida di campionato contro il Milan: "Col Milan è un crocevia importante per le nostre consapevolezze che ancora non abbiamo. Siamo giovani, vogliamo crescere insieme senza bruciare tappe ma con pazienza. Molte volte si va alla ricerca di quello che non abbiamo e invece dobbiamo tirare fuori le qualità che noi siamo convinti di avere dai nostri calciatori. Vlahovic sta meglio, può rientrare. Cosa aspettarci dal mercato di gennaio non lo so e non faccio promesse. Vedremo se ci saranno opportunità da prendere al volo anche perché il mercato di gennaio non è facile. Promesse non ne faccio ma saremo vigili e attenti".