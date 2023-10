Caso Fagioli: il centrocampista della Juve rischia fino a 3 anni di squalifica

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, approfondisce la questione Nicolò Fagioli, indagato per partecipazione a scommesse illegali

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, approfondisce la questione Nicolò Fagioli, indagato per partecipazione a scommesse illegali. La Procura Federale ha aperto il fascicolo a inizio settembre, siamo alle strette finali prima di ufficializzare il probabile deferimento, massimo entro 15 giorni - si legge sulla Rosea -. Il bianconero è stato interrogato più volte e sta collaborando attivamente, come hanno riferito anche i suoi avvocati che, nella strategia difensiva, hanno optato per l’autodenuncia.

Una scelta, probabilmente, per ottenere uno sconto su una potenziale pena sportiva. Se tutto ciò venisse accertato, sarebbero di almeno 3 anni di squalifica. Mentre la Juventus nella vicenda non rischia niente, ma l’indagine potrebbe invece coinvolgere altri tesserati se uscisse fuori che fossero a conoscenza dell’attività di Fagioli senza però avvisare la Procura federale.