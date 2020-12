Caso Gomez, Gasperini: "Voi parlate finché volete, io devo pensare al campo"

Come valuta il caso Gomez? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha risposto così: "Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il Real Madrid. Non credo ci siano state amichevoli, domani giochiamo con la Juventus. È tanta roba e serve anche rispetto per gli altri giocatori. Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. C'è il prestigio del Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo focus qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite".