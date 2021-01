Caso Hakimi, CdS ribadisce: "A Madrid c'è timore, smentita sollecitata dall'Inter!"

Il sabato degli amanti dell'Inter si era aperto con la news, lanciata dal Corriere dello Sport, circa alcune tensioni con il Real Madrid per Achraf Hakimi dopo il mancato pagamento della prima rata da 10 milioni. La notizia, però, è stata prontamente smentita dallo stesso club spagnolo tramite un comunicato ufficiale. Più tardi poi, nel pre-partita di Udinese-Inter, anche da Giuseppe Marotta.

ANCORA POLEMICA - Ma il Corriere dello Sport conferma quanto riportato ieri e non cambia posizione. Tramite un editoriale (di cui vi proponiamo uno stralcio) del direttore Ivan Zazzaroni il quotidiano ribadisce l'esistenza di un caso Hakimi: "A Marotta, al quale auguro il meglio, anche lo scudetto (Conte sa come si fa) do appuntamento al 31 marzo, la scadenza dell’accordo tra Inter e Real per il pagamento della prima rata di Hakimi, non prima però di aver ribadito che nelle ultime 72 ore a Madrid il “tema Achraf” è stato trattato con particolare attenzione e qualche timore. Il Real, sollecitato dall’Italia, ha smentito di aver esercitato pressioni. Ma, come disse Lore Lorentz, «la smentita è il disperato tentativo di far rientrare il dentifricio nel tubetto»".