Caso Higuain, CdS: “Non risponde alla Juve, strategia del fratello-agente che spinge per il rinnovo”

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più incerto: l'attaccante della Juventus, volato in Argentina per stare accanto alla madre malata, non vorrebbe tornare in Italia e come riferisce il Corriere dello Sport starebbe cercando la strada per non rispondere alla chiamata della società bianconera.

STRATEGIA - La non risposta di Higuain alla Juventus potrebbe essere frutto della strategia del fratello-agente Nicola che spinge per prolungare con un rinnovo il contratto del Pipita