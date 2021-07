Caso Hysaj, la Lazio contro gli ultrà: "Striscione vergognoso, non ci facciamo intimidire!"

Non c'è pace per Elseid Hysaj, finito nel mirino di molti tifosi della Lazio per aver cantato a cena con i compagni in ritiro "Bella Ciao". L'ex terzino del Napoli, dopo essere stato bersagliato di insulti sui social, è stato attaccato anche con uno striscione firmato dagli Ultras Lazio e posizionato sul ponte di Corso Francia, luogo del tifo organizzato biancoceleste. Il testo recita: "Hysaj verme, la Lazio è fascista". La Lazio si è schierata dalla parte dell'ex Napoli con un comunicato ufficiale:

"La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro precampionato. Prendiamo nettamente le distanze da chi vuole strumentalizzare per fini politici questa vicenda che danneggia la squadra, tutti i tifosi laziali e la Società.

Non ci faremo intimidire da chi usa toni violenti ed aggressivi: per loro non c’è alcuno spazio nel nostro mondo che invece è ispirato ai sani valori sportivi della lealtà e della competizione, del rispetto reciproco e della convivenza civile ed indirizzato al superamento di tutti gli steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale".