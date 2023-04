Caso Immobile-tram: spunta la pista del semaforo rotto da due giorni

Il semaforo è quello della preferenziale di Viale delle Milizie da cui proveniva il tram della linea 19 che domenica si è scontrato con il suv del bomber

“Immobile e il tram: la pista del semaforo rotto da due giorni”, titola in prima pagina Il Messaggero, che torna sui fatti di domenica mattina, quando l’attaccante della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente d’auto con un tram. L'allarme nella chat tra i tassisti della Capitale girava da qualche giorno: “Ragazzi, quel semaforo ha qualcosa che non quadra”.

Il semaforo è quello della preferenziale di Viale delle Milizie da cui proveniva il tram della linea 19 che domenica si è scontrato con il suv guidato dal capitano biancoceleste - si legge sul quotidiano -.