Caso Juve, Tuttosport: seconda perquisizione di 10 ore e gli indagati diventano 7

"Pm in pressing sulla Juve: perquisizione di 10 ore. Le ipotesi sulla 'carta Ronaldo'" scrive Tuttosport oggi in edicola. Seconda perquisizione nel giro di pochi giorni, quella di ieri nella sede bianconera è durata dieci ore. Ora gli indagati sono 7, c'è anche l'avvocato Cesare Gabasio, nel mirino per l'intercettazione con il ds Cherubini, che citano quella che è diventata 'la carta Ronaldo', "ovvero un misterioso documento che viene citato negli stralci di intercettazioni inserite nei due mandati di perquisizioni. Nessuno sa esattamente di cosa si tratta. Su cosa possa contenere questo documento, tuttavia, circolano solo ipotesi: scrittura privata sui compensi da spalmare nel periodo Covid, accordo su arretrati da pagare in vista della cessione al Manchester e molte altre congetture, compresa quella che il documento non esista" scrive il quotidiano torinese.