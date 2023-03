Caso Juve, la UEFA monitora: interverrà dopo la giustizia italiana, possibile esclusione

La UEFA monitora con grande attenzione l'evolversi della vicenda relativa alla Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La UEFA monitora con grande attenzione l'evolversi della vicenda relativa alla Juventus. Come ricorda TuttoSport, Nyon ha ricevuto gli incartamenti dall'Italia e sta seguendo gli sviluppi: Ceferin dovrebbe intervenire dopo che la giustizia italiana avrà fatto il suo corso. In ballo, secondo il quotidiano, anche una potenziale esclusione dalle coppe europee per una stagione.