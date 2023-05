Caso Juve, solo Agnelli non patteggia: continuerà a trattare, altrimenti andrà a processo

La Juventus e la Procura patteggiano, il Tribunale Federale Nazionale dice sì.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus e la Procura patteggiano, il Tribunale Federale Nazionale dice sì. Andrea Agnelli, però, non partecipa: la posizione dell'ex presidente bianconero è stata infatti stralciata e continuerà le proprie interlocuzioni con la Procura. Al momento, a meno di un nuovo accordo, Agnelli andrà a processo il 15 giugno come da fissazione originale dell'udienza: l'ex numero uno sembra aver deciso di voler proseguire la propria battaglia giudiziaria.

Il testo dell'ordinanza su Agnelli. "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, preso atto dell’istanza congiunta presentata dall’Avv. Davide Sangiorgio, nell’interesse del Dott. Andrea Agnelli, e dall’Avv. Giorgio Ricciardi, rappresentante della Procura Federale, al fine di ottenere un rinvio per proseguire nelle già avanzate interlocuzioni, finalizzate alla valutazione di una proposta di accordo ex art. 127 CGS;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, stralcia dal presente procedimento la posizione del Dott. Andrea Agnelli, la cui trattazione rinvia all’udienza del 15 giugno 2023, ore 10:30, in presenza, con salvezza dei diritti di prima udienza".