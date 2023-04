Caso Leao, la FIFA conferma: allo Sporting spettano ancora 16,5mln

Come riporta Record, è arrivata una decisione importante della DRC (Dispute Resolution Chamber).

Il futuro di Rafael Leao sta assumendo i tratti di una vera e propria telenovela, con il potenziale rinnovo dell'attaccante portoghese col Milan rallentato dal contenzioso tra Sporting CP e Lille sullo sfondo, con i portoghesi che chiedono 45 milioni di euro (l'allora clausola di risoluzione) come risarcimento per aver perso a zero Leao nell'estate del 2018.

Come riporta Record, è arrivata una decisione importante della DRC (Dispute Resolution Chamber), un organo FIFA che aveva il compito di definire l'importo spettante ai portoghesi prima del rinvio al TAS di Losanna, l'arbitrato addetto a intervenire a quel punto. Tutto confermato: il DRC ha stabilito che allo Sporting Clube de Portugal spettano i 16,5 milioni di euro già deliberati nel 2020. Il braccio di ferro, considerato che si prevede anche un ulteriore ricorso del Lille (individuato come co-responsabile della risoluzione unilaterale del 2018 al pari di Leao) rischia di andare avanti ancora a lungo. Anche perché lo Sporting non si accontenterebbe dei 16,5 milioni individuati, ma ne vorrebbe 45.