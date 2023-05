Caso Messi al Psg: stipendio trattenuto, club risparmierà 1,5 mln lordi

Il fuoriclasse argentino percepisce uno stipendio di 40,5 milioni di euro lordi all'anno

Lionel Messi sarà sospeso dal Paris Saint-Germain per due settimane dopo il suo viaggio in Arabia Saudita non autorizzata e il club tratterrà anche parte dello stipendio del fuoriclasse argentino. Quanto "risparmierà" quindi la proprietà qatariota? Il fuoriclasse argentino percepisce uno stipendio di 40,5 milioni di euro lordi all'anno, il terzo più alto del club dopo Neymar e Mbappé. Sono quindi 3,375 milioni di euro al mese e 1.557.692 euro ogni due settimane, una cifra mostruosa che dà idea delle grandi disponibilità economiche dei parigini.