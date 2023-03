Caso Negreira, la UEFA apre un'indagine. Il Barcellona può aver violato il regolamento

La UEFA ha annunciato di aver aperto un'indagine per fare luce sul caso Negreira, l'ex vice-presidente del comitato tecnico degli arbitri spagnoli

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La UEFA ha annunciato di aver aperto un'indagine per fare luce sul caso Negreira, l'ex vice-presidente del comitato tecnico degli arbitri spagnoli al quale il club blaugrana ha versato diversi milioni di euro negli anni scorsi. Il massimo ente calcistico europeo ha spiegato che "ai sensi dell'Articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli Ispettori Etici e Disciplinari sono stati nominati per svolgere un'indagine su una possibile violazione del quadro legale UEFA da parte dell'FC Barcellona in relazione al cosiddetto 'Caso Negreira'".