Caso Pogba, pres. commissione federale antidoping: "Impossibile che ci sia un errore"

Giuseppe Capua, presidente della commissione federale antidoping della FIGC, all'Adnkronos Salute ha commentato la positività al testosterone di Paul Pogba, sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping: "Il sistema dei controlli funziona, il nostro laboratorio anti doping è il migliore di tutti, quindi è impossibile che abbia commesso errori. Tuttavia, mi auguro che la vicenda che coinvolge Paul Pogba venga chiarita il prima possibile nell'interesse del giocatore".