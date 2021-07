Caso rimborsi arbitri, prime stangate: 13 mesi a La Penna, 16 a Pasqua

Arrivano le prime sanzioni per il caso-rimborsi che ha scosso il mondo arbitrale. Al termine dell'indagine e del processo sui rimborsi gonfiati da alcuni direttori di serie A, la Commissione disciplinare dell'Aia ha squalificato per 13 mesi Federico La Penna e per 16 Fabrizio Pasqua. Se la sanzione non verrà ridotta o cancellata, i due verranno sospesi in maniera definitiva. Inoltre sono stati squalificati Stefano Del Giovane (assistente - 12 mesi), Ivan Robilotta (arbitro - 13 mesi), Manuel Robilotta (assistente - 14 mesi), Valentino Fiorito (assistente 16 mesi) e Andrea Tardino (assistente - 20 mesi).