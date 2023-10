Caso scommesse, al momento Zalewski non è stato raggiunto da alcun avviso di garanzia

Tramite il sito dillingernews.it, nelle scorse ore è emerso il nome di Nicola Zalewski come quarto giocatore coinvolto nel nuovo caso scommesse.

Tramite il sito dillingernews.it, nelle scorse ore è emerso il nome di Nicola Zalewski come quarto giocatore coinvolto nel nuovo caso scommesse dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo.

Il giocatore di proprietà della Roma, però, secondo quanto riportato da Sky Sport non è stato raggiunto da alcun avviso di garanzia da parte della Procura di Torino. Per questo, spiega l'emittente, i legali dello stesso Zalewski stanno considerando se presentare querela oppure no.