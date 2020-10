Caso Suarez, la Juve ai suoi azionisti: "Non abbiamo organizzato noi l'esame"

Il club bianconero risponde a diversi dubbi che le vengono posti, come ad esempio sul contenuto di alcune intercettazioni che sarebbero intercorse tra la Juventus e l'Università di Perugia per l'esame sostenuto da Suarez per ottenere il passaporto italiano. "La Juventus non ha organizzato l'esame di Luis Suarez. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la Società". E' questa una delle risposte fornite dal club bianconero in relazione alle domande poste dall'azionista Marco Bava in vista dell'Assemblea degli Azionisti di domani e pubblicate sul sito ufficiale della stessa Juventus. "Le frasi riportate non corrispondono al contenuto delle telefonate. Sono frutto di un racconto distorto effettuato improvvidamente da personaggi tenuti all'osservanza del segreto istrutturio".

Concetto ribadito a più riprese: "L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto istruttorio come più volte ribadito dal Procuratore di Perugia Dott. Cantone. la società è del tutto estranea alla vicenda dell'Esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo".