Caso Turchia, bufera social su Demiral. Ma la Juve si cela dietro un 'no comment'

Come la Roma su Cengiz Under, arriva il "no comment di Juventus" su Merih Demiral. Il difensore bianconero, negli scorsi giorni, ha pubblicato l'immagine di un soldato che stringe le mani di una bambina col titolo "pace a casa, pace nel Mondo". Il giocatore prova a spiegare quella che la Turchia definisce "Operation Peace Spring", ovvero l'operazione lanciata dalle Forze armate turche dall'Esercito nazionale siriano a est del fiume Eufrate. Da parte dei bianconeri nessuna presa di posizione a riguardo. L'unico club a livello internazionale ad aver rilasciato un comunicato è stato il St Pauli in Germania.