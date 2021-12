Caso Udinese-Salernitana, possibile 3-0 a tavolino: gli scenari

La Gazzetta dello Sport illustra il possibile scenario dopo il rinvio di Udinese-Salernitana. La Lega di A per ora tiene il punto, il giudice sportivo prenderà tempo e potrebbe anche decidere per il 3-0 a tavolino per l’Udinese, ma il percorso della giustizia sportiva si allineerà inevitabilmente, a meno di colpi di scena, su quanto deciso per i precedenti.

E quindi molto difficilmente si potrà sfuggire all’epilogo che ha già contrassegnato i casi di Juve-Napoli e di Lazio-Torino della scorsa stagione. Proprio per questo le regole di un anno fa sono finite in fuorigioco, sostanzialmente cancellate dal combinato disposto fra le decisioni dell’Asl e quelle della giustizia sportiva.