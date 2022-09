Cataldi si difende dalla squalifica rimediata in Lazio-Napoli: "Mai inveito contro l'arbitro"

Danilo Cataldi festeggia la vittoria contro il Feyenoord in Europa League e torna anche sul tanto discusso incontro perso col Napoli in campionato

Danilo Cataldi festeggia la vittoria contro il Feyenoord in Europa League e torna anche sul tanto discusso incontro perso col Napoli in campionato: "Abbiamo iniziato il nostro percorso in Europa nel miglior modo possibile davanti al nostro pubblico. Dispiace non poterci essere la prossima partita, a tal proposito ci tengo a precisare che sono una persona corretta, che accetta le decisioni arbitrali, e al termine di Lazio-Napoli non ho inveito contro il direttore di gara. Anzi, a dire la verità non abbiamo nemmeno avuto modo di parlarci, poiché le mie considerazioni le stavo scambiando con un dirigente della società. Forza Lazio", le parole del centrocampista della Lazio su Instagram.