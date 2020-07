CdS - Clamorosa voce su Sarri: esonero immediato in caso di eliminazione dal Lione

Maurizio Sarri a rischio esonero nel caso in cui non dovesse superare il turno di Champions League contro il Lione. Questo il clamoroso scenario delineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come un fallimento in Champions potrebbe compromettere la posizione del tecnico, nonostante la conquista dello scudetto al suo primo anno sulla panchina bianconera.