Cds - Inter su Cavani, decide il Matador: può andare a scadenza per non ridursi ingaggio

L'Inter si è affidato nelle scorse ore a Simonian, agente di Edinson Cavani, che sonderà il terreno col PSG per un eventuale passaggio dell'uruguaiano in nerazzurro dopo l'inserimento juventino per Lukaku. Toccherà al procuratore argentino provare a fare breccia nelle resistenze parigine, anche se prima Marotta e Conte dovranno convincere lo stesso Matador. Il giocatore ex Napoli non ha chiuso la porta al club interista ma vuole valutare bene le prossime mosse. Ha ancora un anno di accordo a 12 milioni netti e all'Inter dovrebbe "accontentarsi" di un triennale da 9. Potrebbe anche decidere di andare in scadenza nel 2020 e chiedere un super contratto per chiudere la carriera. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.