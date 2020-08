CdS - Juve-CR7 solo matrimonio di convenienza: con l'offerta giusta sarà addio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce il discorso relativo al possibile addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus. Come scrive il quotidiano, se dovessero maturare le condizioni, l’addio di CR7 arriverà sicuramente. Tra la Vecchia Signora e il portoghese è stato un matrimonio di convenienza. Ronaldo cercava un’ultima piazza dove vincere ancora e la Juventus sembrava il posto giusto. La Juventus, dal canto suo, cercava un campione per promuovere il suo marchio e provare a vincere finalmente la Champions. Ora entrambe le parti si stanno interrogando, chiedendosi se abbia davvero senso proseguire insieme. Dal canto suo, il neo allenatore Andrea Pirlo vorrebbe tenerlo, ma l’impressione è che se arriverà un’offerta importante il portoghese potrà partire. Sicuramente con Ronaldo il calcio italiano ha un fascino maggiore, ma il club bianconero dopo due anni ha compreso che CR7, per vincere solo il campionato, è un lusso extra budget.