CdS - Juve, Cuadrado beccato dai compagni a fine partita per il 2-2 dell'Atletico Madrid

Con il pari beffardo subito nei minuti finali, l'umore della Juventus al rientro negli spogliatoi alla fine del match col Real Madrid di certo non era dei migliori. Il Corriere dello Sport racconta che al fischio finale c'è stato un battibecco tra Cuadrado e alcuni compagni di squadra, che lo additavano come il colpevole della rete subita. E' dovuto intervenire il capitano Bonucci, poi, per rimandare la discussione alla giusta sede.