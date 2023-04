"Ce la saremmo risparmiata volentieri", Corsera sulla rissa di Juve-Inter

TuttoNapoli.net

"Ottantadue minuti di niente, né gioco, né emozioni, poi il derby d’Italia, con vista sulla finale di Coppa Italia, diventa incandescente". Questo il commento del Corriere della Sera su Juventus-Inter di Coppa Italia, una gara destinata a far discutere ancora per molto. Alla fine - si legge - come era successo in campionato, anche una indegna maxi rissa in mezzo al campo, accesa da Cuadrado, che tenta di colpire Handanovic. "Ce la saremmo risparmiata volentieri", il commento del quotidiano.