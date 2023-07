Ceduto Brozovic, l’Inter è ad un passo da Frattesi: cifre e dettagli dell'operazione

Davide Frattesi è a un passo dall'Inter. I nerazzurri sono pronti a definire la trattativa con il Sassuolo già nelle prossime 48 ore

Davide Frattesi è a un passo dall'Inter. I nerazzurri, riferisce TMW, sono pronti a definire la trattativa con il Sassuolo già nelle prossime 48 ore: il giocatore ha già detto sì all'Inter e può sbarcare a breve nel club di Viale della Liberazione in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro più il cartellino del giovane Samuele Mulattieri. La Roma non è riuscita ad affondare il colpo, impegnata negli ultimi giorni a dover definire le proprie cessioni per rientrare nei paletti imposti dal FFP e il Milan non ha mai avuto Frattesi come primo obiettivo.

Perché in prestito con obbligo?

L'Inter ha definito la trattativa anche con gli incontri di Rimini tra Marotta, Carnevali e l'agente Riso. Un affare che l'Inter ha dovuto chiudere in prestito con obbligo perché non ha crediti per operare sul mercato interno. Come già emerso negli scorsi giorni a mezzo stampa, una soluzione sarebbe stata quella di poter coprire il credito con una fideiussione bancaria ma la società ha preferito avere liquidità immediata (dalla cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr e dalla cessione di Samuele Mulattieri che verrà scorporata da Frattesi) per garantirsi il cash per il prestito subito, dando garanzie poi di poter acquistare nel 2024 il calciatore con un obbligo. Postporre i pagamenti è diventata prassi nel mercato italiano ma l'Inter ha voluto prima avere le garanzie degli addii del croato e dell'ex Frosinone prima di arrivare a dama per Frattesi.