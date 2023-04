Ceferin attacca la Juve: "Doveva finire così, era tutto sbagliato! Voleva salvare il calcio..."

Non soltanto il caso Barcellona. Nell'intervista rilasciata al quotidiano sloveno Sportni Dnevnik, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non soltanto il caso Barcellona. Nell'intervista rilasciata al quotidiano sloveno Sportni Dnevnik, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare anche di Juventus e del complicato rapporto con Andrea Agnelli: "Non definirei la mia soddisfazione, non avevo bisogno di provare qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi: la storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato in lei. Non ho un rapporto di affetto con Agnelli o nessun altro alla Juventus, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e che ho molto rispetto per tutti e tre i club coinvolti nella Superlega in generale. Sono grandi club che racchiudono e rappresentano molto di più dei movimenti dei loro allenatori.