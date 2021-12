Cessione Salernitana, gruppo romano superato da cordata straniera: domani possibile svolta

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, la giornata di oggi è stata interlocutoria ma non ancora decisiva per la cessione della Salernitana. Considerando, però, che i trustee hanno mandato a vendere e che la scadenza del 31 dicembre è sempre più vicina, tutte le parti in causa stanno cercando una soluzione che, nel rispetto delle regole e senza ulteriori deroghe, consenta di garantire un futuro alla Salernitana. Il gruppo romano in trattativa già da metà giugno sembrava nettamente in vantaggio. Almeno fino a stamattina. Ancor di più dopo aver testimoniato indipendenza rispetto ai disponenti. Di nomi ne erano circolati tanti: dalla famiglia Sensi all'ex patron della Ternana Longarini cui disponibilità, già in passato, sarebbe stata sondata da Lotito e Mezzaroma. Nelle ultime ore, però, sembra che la Federazione stia spingendo per una cordata straniera (pare francese), subentrata nelle ultime settimane. Se arriverà, oltre all'offerta vincolante, anche il primo bonifico che attesti la solidità finanziaria, già domani potrebbe esserci una svolta. Entro il 16 sarà emesso un comunicato stampa dai trustee, con la firma di un preliminare ci saranno 45 giorni di tempo per ultimare l'iter burocratico prima della fumata bianca definitiva. E il mercato? Lo farebbe l'attuale dirigenza sulla base delle indicazioni dei nuovi proprietari e di un piano di investimento che verrebbe condiviso con chi, ad ora, gestisce la parte tecnica.

Confermata anche l'offerta di un gruppo svizzero facente capo ad un pool di professionisti che operano nel campo dell'edilizia. Avevamo parlato del dottor Renzetti che, in una breve intervista, ha smentito. C'è chi assicura si tratti di una frase di circostanza per evitare pagamento di penali milionarie previste in caso di diffusione di notizie, chi invece afferma che ci sia un altro potenziale presidente a capo della società. Pronto, nel caso, a contattare Walter Sabatini come direttore sportivo. Cosa avrebbe stoppato l'operazione? Sembrerebbe ci siano divergenze rispetto al bilancio che, già oggi, presenterebbe un credito futuro di 18 milioni di euro area Lazio, ma che in realtà sarà incassato a rate a partire dall'anno prossimo solo al verificarsi di certe condizioni. Questo gruppo sta pensando di emettere una nota ufficiale solo dopo le determinazioni dei trustee. Parallelamente notai e avvocati salernitani hanno comunicato in diretta tv la volontà di fare una proposta alla FIGC se entro domani non ci fossero novità definitive. "Ma non è una manovra speculativa, non abbiamo certo i fondi per gestire un club di A. E' solo un modo per evitare l'onta della cancellazione e affidare la società, nei tempi giusti e senza iter burocratici infiniti, ad una persona seria" assicurano dopo alcune polemiche sul web. Da Roma, comunque, dopo una giornata ricca di indiscrezioni negative iniziano ad arrivare le prime rassicurazioni. Domani dentro o fuori, si decide il futuro della Salernitana.