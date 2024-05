Champions, finale 2027 a San Siro ma decisione è sospesa: il motivo

Il Comitato Esecutivo Uefa riunito a Dublino ha deciso le sedi delle prossime competizioni per il 2026 e il 2027

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il Comitato Esecutivo Uefa riunito a Dublino ha deciso le sedi delle prossime competizioni per il 2026 e il 2027. Tra queste figura anche Milano che ospiterà quella di Champions del 2027 allo stadio San Siro, anche se la decisione è "sospesa fino a settembre, subordinatamente alla comunicazione della Figc sul progetto di ristrutturazione" dell'impianto.

La finale 2026 si giocherà a Budapest. Per quanto riguarda l'Europa League, la finale 2026 sara' disputata al Besiktas Park di Istanbul, mentre quella del 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. La finale Conference 20206 si giocherà a Lipsia, mentre quella 2027 a Istanbul. Per la Champions donne, la finale 2026 è stata assegnata ad Oslo mentre per il 2027 - informa l'Uefa - andrà avviata una nuova procedura di candidatura "poiché la Germania è già stata designata per le finali del 2026 e del 2027 e quindi l'offerta di Stoccarda non può essere presa in considerazione". (ANSA).