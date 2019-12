Champions, Juve e Atalanta ammettono: "Sorteggio ottavi fortunato"

Un doppio sorteggio di Champions, quello della Juventus e quello dell'Atalanta, decisamente fortunato viste le possibile avversarie scansate dalle due italiane. I bianconeri se la vedranno con l'Olympique Lione, mentre la Dea affronterà il Valencia. E nei commenti a margine del sorteggio di Nyon, i dirigenti delle due squadre hanno lasciato per una volta da parte la retorica e parlato senza troppi peli sulla lingua. "Poteva andare peggio, decisamente, ci sono scontri agli ottavi da fuochi d'artificio. Non ci possiamo lamentare, possiamo essere contenti, anche se in Champions League devi sempre essere attento. Non importa l'avversario ma la forma che avremo in quel momento", è stato il pensiero di Pavel Nedved sull'OL. Che per inciso non avrà a disposizione il suo capitano e miglior talento, ovvero Memphis Depay. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente atalantino Antonio Percassi, con la Dea che ha evitato giganti del calibro di Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool perscando il Valencia: "Il sorteggio poteva andare peggio. A mio parere il Valencia era la migliore possibile per noi da affrontare, poi vedremo come andrà".