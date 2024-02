Che bella Fiorentina: 2-1 in rimonta sulla Lazio di Sarri

Termina sul risultato di 2-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Lazio, valido per la 26esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Termina sul risultato di 2-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Lazio, valido per la 26esima giornata di Serie A. Vittoria fondamentale per i Viola che scavalcano la Lazio e si rilanciano nella corsa all'Europa. Sono adesso tre i punti di distanza dalla Roma e cinque dall'Atalanta.

Nel primo tempo la dea bendata volta le spalle agli uomini di Italiano: dopo aver colpito tre legni, subiscono anche la beffa nel finale. Su rilancio di Provedel, Isaksen vince il rimpallo e scarica per Immobile, il capitano biancoceleste allarga per Guendouzi che imbuca in area al servizio di Luis Alberto freddissimo davanti a Terracciano.

Nella ripresa esce fuori nuovamente la Fiorentina che stavolta è meno sfortunata e a tratti più cinica. All'ora di gioco a seguito di un contropiede sbagliato dalla Lazio, i Viola si rilanciano in campo aperto e trovano il pari con Kayode che deposita in rete il cross di Belotti. Sette minuti dopo Nico Gonzalez sbaglia il rigore del sorpasso, spiazzando Provedel ma colpendo il palo. Ma bastano 60 secondi per una nuova occasione questa volta concretizzata da Bonaventura, che spinge in rete il pallone dopo la parata di Provedel su Beltran.