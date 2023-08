Che entusiasmo al Genoa: è record abbonamenti, campagna chiusa oltre i 27mila

C'è grande entusiasmo a Genova per il ritorno in Serie A del Genoa un solo anno dopo la retrocessione.

Una campagna abbonamenti "bellissimA". C'è grande entusiasmo a Genova per il ritorno in Serie A del Genoa un solo anno dopo la retrocessione. Come informa il Grifone sui propri canali ufficiali, oggi si è chiusa la campagna abbonamenti al raggiungimento della cifra record di 27.777 abbonati.

"Tutto il Genoa CFC ringrazia i tifosi genoani per la grande dimostrazione di affetto manifestata", è il messaggio di ringraziamento del club rossoblù nei confronti dei tifosi. Che già nella gara d'esordio di domenica con la Fiorentina sono pronti a diventare il vero e proprio 12° uomo di mister Gilardino.