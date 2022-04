Che fine ha fatto Vlahovic? Un solo gol (con la Salernitana) nelle ultime sei

Nelle ultime sei gare, Vlahovic ha segnato una volta sola contro la non irresistibile Salernitana.

Sull'edizione odierna de La Stampa si parla di Dusan Vlahovic, l'attaccante arrivato a gennaio per svoltare le sorti della Juve, ma che in questa fase sembra avere le polveri bagnate. Il quotidiano sottolinea infatti come nella volata Champions per ora il serbo non abbia fatto svoltare la squadra: anche contro l'Inter l'ex viola ha tirato 4 volte in tutto e solo una volta nello specchio, perdendo molti duelli con il dirimpettaio Skriniar. Nelle ultime sei gare, Vlahovic ha segnato una volta sola contro la non irresistibile Salernitana.