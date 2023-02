Che flop De Ketelaere: nessun attaccante del Milan ha numeri peggiori negli ultimi 10 anni

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto in casa Milan.

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto in casa Milan. C'è il caso Charles De Ketelaere, col belga che è stato il grande acquisto della sessione estiva di mercato e fin qui vero flop. Ancora zero gol, mai nessun attaccante rossonero negli ultimi 10 anni era rimasto a secco dopo 24 giornate in tutte le competizioni. André Silva, per citare un acquisto non fortunato, impiegò 17 partite per sbloccarsi in Serie A ma almeno il portoghese aveva dato il suo contributo sottoporta in Europa League. Il cambio modulo di Stefano Pioli, passato al 3-5-2, potrebbe ulteriormente chiudere gli spazi al belga, fin qui utilizzato come finto 9 o come 10.