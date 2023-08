Che mazzata per il Bari dei De Laurentiis: rottura del crociato per Menez

"Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico"

Sembrava potesse essere "solo" un problema a livello del menisco, ma gli esami strumentali odierni cui si è sottoposto Jeremy Menez, fresco acquisto del Bari, hanno evidenziato un problema decisamente più importante: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l'attaccante. Come noto, il calciatore è uscito anzitempo nel match d'esordio contro il Palermo (terminato 0-0), ma è adesso evidente che almeno la sua prima parte di stagione sarà compromessa: il club, quindi, ricorrerà probabilmente in immediato sul mercato.

Ecco la nota:

"SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez, per valutare l’entità dell’infortunio incorso durante la sfida contro il Palermo di venerdì scorso, hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico".