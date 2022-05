Che paradosso a Cagliari: l'esonero di Mazzarri fa scattare il rinnovo dell'ex tecnico azzurro

Walter Mazzarri, salvo sorprese, sarà esonerato in queste ore dal Cagliari e dirà addio alla panchina dei sardi.

Walter Mazzarri, salvo sorprese, sarà esonerato in queste ore dal Cagliari e dirà addio alla panchina dei sardi. E paradossalmente, nel contesto del suo addio, al tecnico toscano verrà anche rinnovato il contratto fino al 2024. Lo racconta SportItalia che spiega come nell'accordo stipulato con la società sia presente una clausola che prevede appunto il prolungamento in caso di esonero con la squadra non nelle ultime 3 posizioni della classifica. Un paradosso appunto, che però non sembra intaccare la decisione che sta maturando nella mente del presidente Giulini che affiderà la panchina a Agostini.