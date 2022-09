Che sofferenza per la Roma! 2–1 con l’Empoli in 10 nel finale (e che protesta per un rigore)

La Roma esce dal periodo difficile vincendo ma soffrendo: 1-2 al "Castellani" con un Dybala in cattedra

La Roma esce dal periodo difficile vincendo ma soffrendo: 1-2 al "Castellani" con un Dybala in cattedra. L'argentino inventa, segna e fa segnare. In mezzo un gol illusorio di Bandinelli, per un Empoli che ha provato fino all'ultimo a mettere il bastone tra le ruote dei giallorossi.

Dybala sblocca la sfida dopo 17', raccoglie un pallone respinto da Luperto su traversone di Mancini, e con uno splendido tiro a giro di sinistro dalla distanza supera Vicario. L’Empoli trova l'1-1 al 43' con Bandinelli. Stojanovic dalla destra crossa, il pallone attraversa l'area, rimbalza e trova sull'out opposto il centrocampista che di testa sorprende tutti, Rui Patricio compreso.

Roma che non riesce a cambiare l'inerzia della partita e anzi rischia il sorpasso con Satriano, che manda fuori di poco ostacolato da Mancini. Giallorossi che però hanno dalla loro un campione come Dybala, che costruisce l'1-2 al 71': la Joya dalla destra vince il duello con due difensori e crossa di sinistro trovando sull'out opposto Abraham per il tap-in. Secondo centro in campionato per l'inglese, fino a quel momento impalpabile.

Al 75’ l’Empoli protesta per un rigore non dato: Cristante colpisce al volto Satriano ma non è stato giudicato volontario da parte del VAR. Pellegrini fallisce all'80' il rigore che poteva portare la Roma sull'1-3. E dal gol fallito si rischia il classico gol subito: Akpa Akpro, entrato a gara in corso, trova il palo dalla distanza all'84'. Tre minuti più tardi l'ivoriano si fa espellere, complice l'intervento del VAR, per un brutto intervento su Smalling. Termina così 1-2 al "Castellani", con la Roma che si rimette in carreggiata e si porta a -1 dal trio di testa (Napoli, Atalanta e Milan).